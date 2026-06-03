Розвідка Британії пояснила, чому авіабомби, якими РФ атакує Україну, падають у Росії й на окупованій території

Розвідка Великої Британії проаналізувала повідомлення про падіння на території Росії й на окупованих територіях планерних бомб, якими російські військові атакують Україну.

За повідомленням, ці випадки свідчать про постійні помилки Росії у здатності успішно застосовувати свою зброю проти обраних цілей, і такі помилки мають руйнівні й летальні наслідки для російського населення.

У розвідці зазначають, що на даний час російські ВПС здійснюють понад 200 бойових вильотів на день проти України, запускаючи в середньому від 180 до 250 плануючих боєприпасів на день залежно від погодних умов.

«Інциденти, ймовірно, стаються через поєднання неналежних процедур озброєння літаків перед вильотами і поганого виконання екіпажем завдань під час місій. Частота цих випадків, ймовірно, свідчить про певний рівень втоми повітряного й наземного персоналу в російських збройних силах, а також свідчить про недостатню військову підготовку», – йдеться в повідомленні.

За даними незалежного російського ЗМІ Astra, у 2026 році російські війська скинули 25 планерних бомб (тип керованих авіабомб) на території Росії й окупованій території України. У 2025 році, за даними видання, таких випадків було 143, а у 2024 році – 165. А 16 травня 2026 року Росія випадково скинула планерну бомбу на будинок в селі Дубове, що в російській Бєлгородській області, що призвело до загибелі однієї людини.