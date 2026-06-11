СБУ встановила особу співробітника спецслужб Росії, який «вербував дітей для диверсій в Одесі»

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру співробітнику Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (відомого як ГРУ) за вербування українських дітей. Про це відомство заявило 11 червня.

Правоохоронці задокументували діяльність співробітника російської воєнної розвідки Росії Артема Шмуля, який, за їхніми даними, вербував неповнолітніх для вчинення терористичних актів в Одесі. Зокрема, СБУ викрила чотирьох його агентів у травні 2024 року на спробі підпалу двох військових авто в місті.

Йдеться про підлітків віком від 13 до 18 років, які потрапили в поле зору Шмуля під час пошуку заробітків у Телеграм-каналах.





«За обіцянку швидких «підробітків» фігуранти погодилися займатися підпалами авто Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці у портовому місті. Встановлено, що за інструкцією російського «грушника» юнаки знищили вантажівку Нацгвардії та релейну шафу на залізничній колії. Також вони фіксували загоряння на телефонні камери для «звіту» перед Шмулем, з яким контактували у месенджерах», – йдеться в повідомленні.

СБУ додає, що перед цими завданнями російський спецслужбіст для «тестового» завдання доручав підліткам розповсюдження провокативних листівок вулицями Одеси.

Їхні дії кваліфікували за статтями про диверсії й замах на вчинення терористичного акту.

Наразі СБУ заочно повідомила про підозру Артему Шмулю за статтями про фінансування тероризму та організацію терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

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У квітні в СБУ повідомляли, що майже п’ята частина – 22% – тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні, є неповнолітніми.

Проєкт розслідувань Радіо Свобода «Схеми» в жовтні 2024 року виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії РФ, метою якої є показати, що в Україні нібито існує активне підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації.

Росія зазвичай відкидає звинувачення в організації диверсій, замахів чи вербуванні агентів за кордоном і називає такі заяви «бездоказовими» або «антиросійською кампанією». В аналогічній практиці Москва звинувачує Україну. Заяви Вигівського про вербування дівчат для убивств військових російські спецслужби не коментували.







