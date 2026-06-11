СБУ заявляє про затримання «агента ФСБ», який «готував серію підривів» у Харкові

Служба безпеки України повідомила, що її співробітники затримали чоловіка, який «виготовив 12 кг вибухівки для терактів у Харкові». За повідомленням, контррозвідка СБУ запобігла серії терактів у Харкові.

«За результатами дій на випередження в обласному центрі затримано агента ФСБ, який готував серію підривів у прифронтовому місті. Як встановило розслідування, фігурант отримав інструкцію з РФ на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Основою для бомб мали стати 12 кілограмів вибухової речовини, яку він повинен був виготовити власноруч та оснастити мобільними телефонами для дистанційної активації. Готові вибухівки зловмисник планував закласти у центральній частині міста і «доповісти» куратору від ФСБ», – вказано у повідомленні пресслужби СБУ.

За даними української спецслужби, бомби мали вибухнути «в годину пік під час найбільшого зосередження цивільного населення на вулицях Харкова».

«Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента в червні 2026 року в орендованій квартирі «на гарячому». В цей момент він перебував на відеозв’язку із російським спецслужбістом, який інструктував його щодо виготовлення (СВП). За матеріалами справи, завдання фсб виконував завербований ворогом безробітний мешканець Кіровоградщини. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли шукав «легких заробітків» на телеграм-каналах», – ідеться в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Після завершення ініційованих СБУ фахових експертиз планується додаткова кваліфікація злочинів фігуранта за незаконне виготовлення та поводження з вибуховими речовинами.

Коментарі затриманого чи його захисту наразі не оприлюднювалися.