Поліція: двоє людей постраждали через вибух автомобіля в Дніпрі

На місці працюють слідчі, працівники вибухотехнічної служби, криміналісти (фото ілюстраційне)
У Дніпрі 7 травня вибухнув автомобіль, повідомляє поліція області.

Подія сталася в Соборному районі міста – попередньо, вибухнула припаркована автівка.

«Внаслідок вибуху транспортного засобу травмовано двоє чоловіків», – йдеться в повідомлення.

Поліція додає, що на місці працюють слідчі, працівники вибухотехнічної служби, криміналісти. Правоохоронці з’ясовують обставини події.

У лютому в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Його 56-річний водій постраждав і був госпіталізований. Служба безпеки згодом затримала підозрюваного.

