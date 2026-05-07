Поліція: двоє людей постраждали через вибух автомобіля в Дніпрі

У Дніпрі 7 травня вибухнув автомобіль, повідомляє поліція області.
Подія сталася в Соборному районі міста – попередньо, вибухнула припаркована автівка.
«Внаслідок вибуху транспортного засобу травмовано двоє чоловіків», – йдеться в повідомлення.
Поліція додає, що на місці працюють слідчі, працівники вибухотехнічної служби, криміналісти. Правоохоронці з’ясовують обставини події.
У лютому в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Його 56-річний водій постраждав і був госпіталізований. Служба безпеки згодом затримала підозрюваного.
