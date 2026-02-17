Вибух у Одесі: правоохоронці затримали підозрюваного

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ймовірного підривника, причетного до вибуху в Одесі напередодні, повідомили відомства 17 лютого.

За заявою СБУ, підготовкою теракту займався завербований Росією 33-річний безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужб під час пошуку заробітків у Телеграм-каналах. Від куратора він отримав інструкцію з виготовлення саморобного вибухового пристрою.

Нацполіція повідомляє, що затриманий – 32-річний уродженець іншої області, який тимчасово жив в Одесі. За підрив йому обіцяли 5 тисяч доларів.

«Зловмисник виготовив саморобну бомбу та заклав її під днище позашляховика, що був припаркований біля під’їзду багатоквартирного будинку. Унаслідок підриву ушкодження отримав власник транспортного засобу, який перебував неподалік», – додає служба.

За даними СБУ, підозрюваний також встановив поруч замаскований смартфон, за допомогою якого російські служби відстежували ситуацію навколо «цілі» та здійснили дистанційний підрив.

Під час обшуку в затриманого вилучили компоненти для виготовлення вибухового пристрою та смартфони, з яких він контактував з російським куратором.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про терористичний акт. В разі обвинувального вироку йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Напередодні в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Його 56-річний водій постраждав і був госпіталізований. Служба безпеки України згодом кваліфікувала вибух як теракт.



