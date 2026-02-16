СБУ розслідує вибух автомобіля в Одесі як теракт

Служба безпеки України кваліфікувала вибух автомобіля у Київському районі Одеси як теракт, повідомляє управління СБУ в Одесі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт), триває досудове розслідування.
За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні о 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. У поліції повідомили, що 56-річний водій автомобіля, його госпіталізовано.
Служба безпеки спільно з Нацполіцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вчинення вибуху.
Можливі версії вибуху в СБУ не називають. За даними джерел місцевого видання «Думська», під машиною було встановлено саморобний вибуховий пристрій. Також стало відомо, що постраждалим внаслідок вибуху може бути співробітником одного із оборонних підприємств.
