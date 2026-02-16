Громадянина Австрії звинуватили в плануванні теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні

Прокуратура Відня звинуватила в тероризмі 21-річного громадянина Австрії у справі про готування нападу на концерті співачки Тейлор Свіфт у Відні у 2024 році, повідомляє видання Кurier, посилаючись на заяву відомства.

Ім’я обвинуваченого не повідомляється. За інформацією місцевих ЗМІ, його звуть Беран А., він перебуває під арештом із моменту затримання в серпні 2024-го. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі за звинуваченнями в терористичній діяльності та інших злочинах.

За версією прокуратури, Беран А. від травня 2023 року був членом угруповання «Ісламська держава» і планував теракт на концерті Свіфт, який мав відбутися 9 серпня 2024 року.

Берана А. також підозрюють у причетності до планування атак у Дубаї та Стамбулі, які не були здійснені.

Концерти Тейлор Свіфт у Відні мали відбутися 8, 9 та 10 серпня 2024 року на стадіоні «Ернст Хаппель».

За день до першого виступу поліція повідомила про затримання двох підозрюваних у підготовці теракту. Концерти скасували. Невдовзі затримали ще двох підозрюваних. Про підготовку терактів владі Австрії повідомила розвідка США.