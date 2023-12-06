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Журнал Time назвав «людиною року» співачку Тейлор Свіфт

У році, що минає, її популярність побила всі попередні рекорди
У році, що минає, її популярність побила всі попередні рекорди

Журнал Time обрав «людину року», нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. У році, що минає, її популярність побила всі попередні рекорди.

Окрім Свіфт, у шорт-листі кандидатів на «людину року» були президент Росії Володимир Путін, голова Компартії Китаю Сі Цзіньпін, гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман, король Великої Британії Чарльз III і лялька Барбі – героїня героїня фільму Ґрети Ґервіґ «Барбі», який став найбільшим касовим цього року. Також у шорт-листі згадувалися прокурори, які виступають на судових процесах проти колишнього президента США Дональда Трампа, і голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл.

Тейлор Свіфт – виконавиця й авторка пісень – одна з найбільш продаваних артисток у світі: у неї продано понад 200 мільйонів платівок. Вона 12-разова лауреатка премії «Ґреммі», володарка 40 нагород American Music Awards і багатьох інших.

Журнал зазначив, що 33-річна співачка «знайшла спосіб подолати кордони і бути джерелом світла». Це вдруге Свіфт з’явилася на обкладинці журналу, присвяченій «людині року». У 2017 році вона була однією з п’яти жінок, яких назвали «порушницями мовчання» за те, що вони виступали проти сексуальних домагань.

Минулого року «людиною року» Time назвав президента України Володимира Зеленського.

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