Премію «Греммі» виграли Біллі Айліш, Тейлор Свіфт і пісня «I Can't Breathe»

В американському Лос-Анджелесі відбулася 63-я щорічна церемонія вручення музичної премії «Греммі».

У номінації «Запис року» здобула перемогу 19-річна співачка Біллі Айліш з піснею «Everything I Wanted».

У категорії «Альбом року» нагороду здобула платівка «Folklore» співачки Тейлор Свіфт.

Піснею року стала «I Can’t Breath» виконавиці H.E.R. Трек був оприлюднений на тлі протестів під гаслом #BlackLivesMatter, які спалахнули у багатьох країнах світу після вбивства американським поліцейським темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.

Найкращою новою виконавицею стала 26-річна Megan Thee Stallion.

Цьогорічною тріумфаторкою стала співачка Beyoncé, яка здобула перемоги в чотирьох номінаціях: «Найкращий R&B перформанс» (за пісню «Black Parade»), «Найкращий реп-перформанс», «Найкраща реп-пісня» (за трек Savage у дуеті з Megan Thee Stallion) та «Найкраще музичне відео» (за пісню «Brown Skin Girl» спільно з Saint Jhn, Wizkid та Blue Ivy Carter).