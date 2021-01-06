Церемонію вручення «Греммі» перенесли на березень

Церемонію вручення музичної премії «Греммі» перенесли з кінця січня на середину березня, повідомили організатори заходу 5 січня.

Спільну заяву оприлюднили голова Національної академії мистецтва і науки звукозапису США Гарві Мейсон, віцепрезидент CBS Джек Сассмен та виконавчий продюсер «Греммі» Бен Вінстон.

Чинна дата церемонії – 14 березня. Організатори пояснюють рішення міркуваннями безпеки через поширення COVID-19 у Лос-Анджелесі.

«Дедалі гірша ситуація з COVID-19 у Лос-Анджелесі, де лікарні переповнені, а реанімаційні відділення сягнули межі можливостей, нові рекомендації від керівництва штату та місцевої влади підштовхнули нас до висновку, що буде правильно перенести наше шоу. Немає нічого важливішого за здоров’я та безпеку нашої музичної спільноти та сотень людей, які невтомно працюють над організацією заходу», – йдеться в заяві.

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Також напередодні «Греммі» оголосила номінантів цього року. Вони претендують на нагороди у 83 категоріях.

Зазвичай церемонія вручення музичної нагороди відбувається в січні. Цьогорічне вручення було заплановане на 31 січня.

За даними Університету Джонса Гопкінса, в Лос-Анджелесі на COVID-19 захворіли 827 498 людей, 10 850 померли.