4 «П'єса не про поганих чи хороших, – каже Стас Жирков. – Це звичайні люди з тяжкими історіями, які вплинули на оцю неможливість виїхати з тієї «сірої зони». Вони між двох вогнів і мають якось жити далі. Проте, як – ще не зрозуміли. Немає відповіді»