1 Молодший брат Толік (актор Дмитро Олійник) не виїхав із рідного містечка, коли розпочалася війна на сході України. Залишився поруч із мамою захищати свою землю. Після її смерті не може визначитися, що робити. Навіть не знає, як її поховати 2 За п'єсою до Толіка приїжджає старший брат Антон, який звик все вирішувати грошима та за допомогою серйозних людей. Однак не цього разу 3 Щодня до братів приходять гості: жінки-плакальниці, сусіди-фермери, поштар. Вони спілкуються, але не чують один одного 4 «П'єса не про поганих чи хороших, – каже Стас Жирков. – Це звичайні люди з тяжкими історіями, які вплинули на оцю неможливість виїхати з тієї «сірої зони». Вони між двох вогнів і мають якось жити далі. Проте, як – ще не зрозуміли. Немає відповіді» 5 Двох братів, Антона та Толіка, грають чотири актори. На прем'єрі виступав склад Дмитро Соловйов та Дмитро Олійник 6 Сірість жителів відчувалася і на сцені п'єси. І музика, і костюми не виділяли нікого 7 У кожного з героїв, крім війни на сході України, ще є і своя війна 8 Усю виставу герої думають, як поховати матір, згадуючи, своє дитинство і все життя, як воно змінилося і які саме психологічні травми так вплинули на їхнє сьогодення 9 Глядацька зала була заповнена із дотриманням карантинних норм. Проте після вистави зала вибухнула гучними оплесками, немов там взагалі не було пустих місць 10 Актори не стримували емоцій. Вистава психологічно важка 11 Режисер вистави Стас Жирков та автор п'єси Сергій Жадан 12 Після вистави відбулася автограф-сесія Сергія Жадана. 13 Наступна вистава «Хлібне перемир’я» відбудеться 27 січня