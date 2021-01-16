Реперка Alyona Alyona стала переможницею музичної премії Євросоюзу

Українська реперка Альона Савраненко (Alyona Alyona) стала лауреаткою премії Music Moves Europe Talent Awards 2021. Про це організатори премії повідомили 15 січня.

Із перемогою музикантку привітало Міністерство культури України.

Окрім Савраненко, премію отримали ще семеро музикантів. Крім того, українка отримала нагороду Public Choice Award. Окрім 10 тисяч євро призової винагороди вона отримує ще 5 тисяч євро і запрошення на зйомки лайв-сесії в студії Deezer у Парижі.

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Премія The Music Moves Europe Talent Awards заснована Європейським союзом у 2019 році. Переможцями премії можуть стати «найбільш цікаві нові європейські таланти». Альона Савраненко стала номінанткою у вересні 2020 року.

У жовтні 2018 року Alyona Alyona, яка працювала вихователькою в дитячому садочку під Києвом, презентувала свій дебютний кліп на пісню «Рибки». Наразі кількість переглядів відео на YouTube сягнула майже 2,5 млн.

У квітні 2019 року реперка випустила дебютний альбом «Пушка», до якого увійшли 13 треків.