Сумщина: житель Великописарівської громади загинув через підрив на російській міні

Олег Григоров закликав жителів регіону бути максимально обережними та не наближатися до невідомих предметів (ілюстраційне фото)

Житель Сумської області загинув внаслідок підриву на російській міні, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 6 травня.

За його даними, 69-річний чоловік підірвався у Великописарівській громаді:

«Він натрапив на неї біля свого подвірʼя. Ймовірно, росіяни скинули міну з дрону. Чоловік отримав надважкі поранення і загинув на місці».

Григоров закликав жителів регіону бути максимально обережними та не наближатися до невідомих предметів, не торкатися їх і звертатися до поліції або рятувальників. Найбільш небезпечною, за його даними, є ситуація в прикордонних населених пунктах.

За даними Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, від початку повномасштабної війни до 1 грудня 2025 року в Україні через російські міни та вибухонебезпечні пристрої постраждали 1 374 людини, в тому числі 140 дітей.

На початку квітня 2025 року Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.

