Сумщина: житель Великописарівської громади загинув через підрив на російській міні

Житель Сумської області загинув внаслідок підриву на російській міні, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 6 травня.

За його даними, 69-річний чоловік підірвався у Великописарівській громаді:

«Він натрапив на неї біля свого подвірʼя. Ймовірно, росіяни скинули міну з дрону. Чоловік отримав надважкі поранення і загинув на місці».

Григоров закликав жителів регіону бути максимально обережними та не наближатися до невідомих предметів, не торкатися їх і звертатися до поліції або рятувальників. Найбільш небезпечною, за його даними, є ситуація в прикордонних населених пунктах.

За даними Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, від початку повномасштабної війни до 1 грудня 2025 року в Україні через російські міни та вибухонебезпечні пристрої постраждали 1 374 людини, в тому числі 140 дітей.

На початку квітня 2025 року Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.