На Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці під час випасу худоби – ОВА

На Херсонщині під час випасу худоби на невстановленій вибухівці підірвався місцевий житель, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

«Близько 19:20 на невстановленій вибухівці під час випасу худоби підірвався житель села Мала Олександрівка. Внаслідок детонації 41-річний чоловік дістав уламкові поранення обличчя та ноги, травматичну ампутацію стопи, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми», – зазначили в ОВА.

За даними місцевої влади, бригада «швидкої» доставила постраждалого до лікарні у тяжкому стані.

«Медики роблять все можливе, аби врятувати його життя», – підсумували в ОВА.

За даними Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, від початку повномасштабної війни до 1 грудня 2025 року в Україні через російські міни та вибухонебезпечні пристрої постраждали 1 374 людини, в тому числі 140 дітей.

На початку квітня 2025 року Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.