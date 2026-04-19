Армія РФ обстріляла Запоріжжя: постраждала жінка, пошкоджено понад 20 будинків – влада

Сили РФ у неділю, 19 квітня, обстріляли житлові квартали Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«Жінка 52 років отримала поранення внаслідок ворожої атаки. Наразі медики надають всю необхідну допомогу», – зазначив місцевий чиновник.

За словами Федорова, 21 будинок приватного сектору було пошкоджено через російську атаку по місту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.