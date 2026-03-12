Житель Сумщини загинув через підрив на міні – ОВА

Житель Сумської області загинув через підрив на російській міні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 12 березня:

«Цього ранку у Хотінській громаді на ворожій міні підірвався 66-річний чоловік. На жаль, він загинув».

Григоров додав, що життя в прикордонних районах області «давно пов’язане з надвисокими ризиками». Також він повідомив, що дружину загиблого вдалося евакуювати з населеного пункту.

За даними Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, від початку повномасштабної війни до 1 грудня 2025 року в Україні через російські міни та вибухонебезпечні пристрої постраждали 1 374 людини, в тому числі 140 дітей.

На початку квітня 2025 року Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.



