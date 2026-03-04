У Львові помер 30-річний нацгвардієць, поранений під час теракту 22 лютого – Садовий

У Львові до двох зросла кількість загиблих внаслідок вибухів, що сталися вночі 22 лютого. Як повідомив 4 березня міський голова Андрій Садовий, у лікарні помер 30-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський.

«Того вечора він прибув на місце вибуху разом із іншими службами. Допомагав відтісняти людей і створювати безпечний периметр. Саме в цей момент стався другий вибух. Йосиф був родом із села Баківці на Львівщині. У нього залишились дружина і маленька донька», – повідомив Садовий.

Раніше було відомо, що внаслідок вибухів у Львові вночі 22 лютого загинула 23-річна патрульна поліцейська Вікторія Шпилька, 25 людей зазнали поранень, серед них одна цивільна людина – 17-річний хлопець, який повертався з центру міста додому на таксі.

У прокуратурі повідомили, що тієї ночі близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Кримінальну справу розслідують за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування здійснює управління СБУ у Львівській області.

Того ж дня, 22 лютого, правоохоронці повідомили про затримання ймовірної підривниці, 33-річної жительки Рівненщини. Суд заарештував її без права внесення застави.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що теракт у Львові, ймовірно, був виконаний на замовлення Росії.

Пізніше Служба безпеки України і Національна поліція також повідомили про підозру 18-річній харків’янці, яка, за їхніми даними, «заманила» поліцейських на місце вибухів. Також, як повідомили Радіо Свобода в обласній прокуратурі, їй обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Як встановило розслідування, за завданням свого куратора, вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію і озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що побачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові.

Президент Володимир Зеленський попередив, що, за даними української розвідки, РФ збирається й надалі здійснювати терористичні акти в Україні.