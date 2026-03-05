Уряд визначив критерії зон ризикованого землеробства для надання підтримки фермерам

Кабінет міністрів запроваджує Порядок і механізм визначення зон ризикованого землеробства, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 5 березня.

За її словами, це дозволить «більш адресно» надавати державну підтримку агровиробникам, які працюють у складних умовах.

Свириденко назвала два ключових критерії для визначення зон ризикованого землеробства:

кліматичні умови – критичний рівень продуктивної вологи в ґрунті, що має бути підтверджений лабораторними дослідженнями

наслідки бойових дій – якщо земельні ділянки розташовані поблизу кордону з державою-агресором або лінії зіткнення чи забруднені вибухонебезпечними предметами

«Для отримання підтримки агровиробник має бути зареєстрований у Державному аграрному реєстрі та до 1 липня подати через електронний кабінет заявку щодо відповідних земельних ділянок. У разі визначення ризику через нестачу вологи необхідно додати висновок лабораторії», – заявила Свириденко.

Вона додала, що переліки таких земель формуватимуть обласні військові адміністрації, а остаточно їх затвердить Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства до 31 серпня.

Прем’єр-міністерка уточнила, що визначення територій, які зазнали впливу бойових дій, буде відбуватися автоматично на основі даних державних реєстрів без необхідності надання додаткових довідок.

«Після затвердження переліків земель агровиробники, які працюють у зонах ризикованого землеробства, зможуть отримати державну підтримку», – додала вона.

За даними Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, на 5 березня внаслідок російських мін і вибухонебезпечних предметів постраждала загалом 1 401 людина, більшість із них (254) – фермери.

У лютому 2025 року Мінекономіки повідомило, що потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.



