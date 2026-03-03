Мінекономіки: Україна обмежить імпорт молдовського вина через заборону української курятини

Україна планує запровадити ліцензування імпорту винограду, вина та міцного алкоголю із Молдови. Таке рішення український уряд готує у відповідь на повну заборону Кишиневом ввезення українського м’яса птиці. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Як пояснив урядовець, рішення про ліцензування стало «дзеркальною реакцією» на дії Молдови, яка наприкінці січня повністю заборонила імпорт українського м’яса птиці. Причиною стало виявлення залишків антибіотиків у партії кормів з України.

Після того, за словами Висоцького, українська сторона провела комплексне розслідування за європейськими стандартами. За результатами перевірок, невелика кількість продукції, що не відповідала нормам, була утилізована.

«Інших випадків наявності антибіотика в кормах не було виявлено ні в даного виробника, ні в принципі всередині країни. Також не було жодного факту виявлення залишку антибіотику в продукції, саме в м’ясі птиці ні нашим компетентним органом, не молдовською стороною», – зазначив Висоцький.

Він додав, що Україна вважає рішення Молдови «необґрунтованим» і таким, що має ознаки нетарифного обмеження доступу до ринку.

«З урахуванням того, що Молдова прийняла рішення застосувати відповідне нетарифне обмеження по найбільшій експортній позиції з України, тому було прийнято рішення застосувати дзеркальний захід щодо найбільшої експортної позиції з Молдови до України», – пояснив урядовець.

Заборона на експорт української курятини до Молдови діє вже понад місяць, попри «відкритість і постійний заклик до діалогу» української сторони, каже Висоцький. Україна повідомила Молдові про намір запровадити ліцензування на виноград, вино та міцний алкоголь, втім відповіді наразі не отримали.

Наразі проєкт постанови проходить процедуру погодження і може бути ухвалений на найближчому засіданні уряду, документ одразу набуде чинності. Ліцензування планують запровадити до кінця 2026 року.

«Чергові засідання уряду проходять щосереди. Тому потенційно це може бути розглянуто і на черговому засіданні уряду, відповідно, запрацювати з 5-го чи 6-го березня», – сказав Тарас Висоцький.

Він також додав, що в уряді готові переглянути підхід, якщо Молдова змінить свою позицію.

«Якщо ми побачимо, що діалог відновлюється, є об’єктивне реагування з точки зору там торгівлі з Україною, аналогічно ми готові розглядати так само ж об’єктивне реагування на взаємодію з Молдовою», – зазначив посадовець.

За словами Висоцького, у 2025 році експорт українського м’яса птиці до Молдови склав близько 33 мільйонів доларів, тоді як імпорт молдовської виноградної продукції до України – близько 40 мільйонів доларів.

«На жаль, це дійсно можуть бути співставні збитки для кожної сторони. Наша ж ціль, щоб навпаки торгівля розвивалася, обмежень не було і цих збитків не було допущено», – додав він.

27 лютого уряд Молдови повідомив місцевій службі Радіо Свобода, що Україна поки що не повідомляла їх про жодне ембарго та що вони підтримують зв’язок зі своїми колегами в Києві.