Поліція: житель Харкова загинув через вибух невстановленого предмета

Поліція Харківщини встановлює обставини вибуху в Основ’янському районі обласного центру, який стався увечері 3 березня.

За даними відомства, вибух пролунав біля під’їзду багатоквартирного житлового будинку.

«У результаті події чоловік 1980 року народження загинув на місці. Його дружина, 1982 року народження, отримала тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізовано до медичного закладу», – повідомляє пресслужба.

На місці працювали вибухотехніки, криміналісти та слідчо-оперативна група. Поліція встановлює всі обставини трагедії.

«Попередньо основною версією є «нещасний випадок», вирішується питання щодо правової кваліфікації події відповідно до Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

На початку квітня 2025 року Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.

У лютому Мінекономіки повідомило, що потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.



