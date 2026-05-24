СБУ розслідує вибух автомобіля в Одесі як теракт. Двоє людей постраждали

Служба безпеки України кваліфікує вибух автомобіля в Приморському районі Одеси як терористичний акт – про це управління СБУ в Одеській області повідомив 24 травня.
«За попередніми даними слідства, вибух стався 23 травня пізно ввечері на вулиці Університетській. Постраждало двоє людей, які перебували в салоні автомобіля. Їм надається необхідна медична допомога», – заявляє відомство.
Співробітники СБУ спільно з поліцією здійснюють комплексні заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.
Правоохоронці відкрили відповідне кримінальне провадження за статтею терористичний акт.
Поліція наприкінці доби 23 травня повідомила про вибух автомобіля Volkswagen у Приморському районі Одеси. Постраждалим надали медичну допомогу, на місці працювали оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки.
