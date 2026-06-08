Поліція розслідує вибух боєприпаса в Дніпрі, двоє людей загинули

У Новокодацькому районі Дніпра на території приватного будинку стався вибух, повідомила Національна поліція. Відповідне повідомлення правоохоронці отримали 8 червня.

«За попередньою інформацією, внаслідок вибуху боєприпасу смертельні травми отримали двоє чоловіків. Від отриманих ушкоджень вони загинули на місці події», – заявляє відомство.

На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №1 та працівники вибухотехнічної служби обласного управління Нацполіції.

Наразі тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин. Поліція додає, що за результатами огляду місця події та зібраних матеріалів надасть правову кваліфікацію події.

5 червня в Оболонському районі Києва стався вибух у поштовому терміналі, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє були поранені. Міська прокуратура повідомила, що вибух кваліфікують як терористичний акт.