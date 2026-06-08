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Новини | Суспільство

«Вже не вперше»: правоохоронці запобігли замаху на Юсова, підозрюваного затримали

Андрій Юсов подякував правоохоронцям та складовим Сил оборони за спецоперацію із запобігання замаху
Андрій Юсов подякував правоохоронцям та складовим Сил оборони за спецоперацію із запобігання замаху

Російські спецслужби планували замах на представника Головного управління розвідки й голову Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова – про це він повідомив 8 червня.

«Сьогодні правоохоронці повідомили, що змогли запобігти замаху на моє життя. Вже не вперше», – заявив Юсов у своїх соцмережах.

Він подякував правоохоронцям та складовим Сил оборони за спецоперацію із запобігання замаху. За словами Юсова, замах можна трактувати як оцінку його діяльності в Головному управлінні розвідки і Координаційному штабі з питань полонених:

«Значить, все робимо правильно і російським окупантам це дошкуляє».


Раніше сьогодні про зрив замаху повідомило Головне управління розвідки.

«Поліцейські затримали в Києві завербованого державою-агресором Росією 38-річного кілера – фігурант намагався організувати замовне вбивство представника ГУР МО України, який також є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими», – йдеться в заяві.

За даними ГУР, російські спецслужби обіцяли потенційному виконавцю 100 тисяч доларів, він отримав 10 тисяч доларів авансу й розпочав стеження за посадовцем.

«Для конспірації учасники замовного злочину використовували будівельну термінологію: «вбивство» називали «будівництвом», замовника – «прорабом», виконавця – «роботягою», знаряддя злочину – або «цементом», або «інструментом», – додають у розвідці.

Затриманий найманець, уточнює ГУР, є колишнім військовим із навичками ведення розвідувальної діяльності. В разі визнання винним йому загрожує тюремний термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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За даними заступника голови Національної поліції Андрія Нєбитова, виконання злочину планувалося за допомогою FPV-дрона. Правоохоронці здійснили одночасно понад 20 обшуків і вилучили речові докази.

«По завербованій особі – начебто він колишній військовий, який захищав нашу державу до 2025 року, а далі вже за станом здоров’я полишив службу у ЗСУ і мав намір отримати інвалідність і таким чином виїхати за кордон. Але ми бачимо, що для спецслужб РФ на сьогодні немає перепон, вони можуть вербувати навіть колишніх військових, це вже не кажучи про, наприклад, наркозалежних осіб», – прокоментував Нєбитов.

За словами представника поліції, наразі є один затриманий, але слідство зафіксувало його контакти з іншими людьми, слідчі дії тривають.

Нєбитов уточнив, що від початку року поліція зафіксувала 22 терористичних акти в Україні, з них у 18 випадках вдалося встановити безпосередніх виконаців.

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