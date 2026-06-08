«Вже не вперше»: правоохоронці запобігли замаху на Юсова, підозрюваного затримали

Російські спецслужби планували замах на представника Головного управління розвідки й голову Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова – про це він повідомив 8 червня.

«Сьогодні правоохоронці повідомили, що змогли запобігти замаху на моє життя. Вже не вперше», – заявив Юсов у своїх соцмережах.

Він подякував правоохоронцям та складовим Сил оборони за спецоперацію із запобігання замаху. За словами Юсова, замах можна трактувати як оцінку його діяльності в Головному управлінні розвідки і Координаційному штабі з питань полонених:

«Значить, все робимо правильно і російським окупантам це дошкуляє».





Раніше сьогодні про зрив замаху повідомило Головне управління розвідки.

«Поліцейські затримали в Києві завербованого державою-агресором Росією 38-річного кілера – фігурант намагався організувати замовне вбивство представника ГУР МО України, який також є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими», – йдеться в заяві.

За даними ГУР, російські спецслужби обіцяли потенційному виконавцю 100 тисяч доларів, він отримав 10 тисяч доларів авансу й розпочав стеження за посадовцем.

«Для конспірації учасники замовного злочину використовували будівельну термінологію: «вбивство» називали «будівництвом», замовника – «прорабом», виконавця – «роботягою», знаряддя злочину – або «цементом», або «інструментом», – додають у розвідці.

Затриманий найманець, уточнює ГУР, є колишнім військовим із навичками ведення розвідувальної діяльності. В разі визнання винним йому загрожує тюремний термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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За даними заступника голови Національної поліції Андрія Нєбитова, виконання злочину планувалося за допомогою FPV-дрона. Правоохоронці здійснили одночасно понад 20 обшуків і вилучили речові докази.

«По завербованій особі – начебто він колишній військовий, який захищав нашу державу до 2025 року, а далі вже за станом здоров’я полишив службу у ЗСУ і мав намір отримати інвалідність і таким чином виїхати за кордон. Але ми бачимо, що для спецслужб РФ на сьогодні немає перепон, вони можуть вербувати навіть колишніх військових, це вже не кажучи про, наприклад, наркозалежних осіб», – прокоментував Нєбитов.

За словами представника поліції, наразі є один затриманий, але слідство зафіксувало його контакти з іншими людьми, слідчі дії тривають.

Нєбитов уточнив, що від початку року поліція зафіксувала 22 терористичних акти в Україні, з них у 18 випадках вдалося встановити безпосередніх виконаців.