400 підозрюваних у колабораціонізмі чекають на виїзд з України в Росію – Координаційний штаб

За даними Андрія Юсова, з понад 50 мільйонів відвідувань сайту «Хочу жить» 43 мільйони – з території Росії

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 27 травня презентував результати роботи трьох проєктів, покликаних на боротьбу із російськими військовими та колаборантами в Україні.

За підтримки Міністерства оборони та Головного управління розвідки було створено три таких проєкти: «Хочу жить» для добровільної здачі в полон російських військових , «Хочу найти» – єдиний центр пошуку російських військових в Україні, «Хочу к своим» – публічний список осіб, засуджених за державну зраду та колабораціонізм, які бажають виїхати до Росії в обмін на повернення українців з російського полону.


За даними заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова, з понад 50 мільйонів відвідувань сайту «Хочу жить» 43 мільйони – з території Росії:

«Що говорить про те, що, власне, інтерес з боку цільової аудиторії є справді високий. Понад 53 тисячі отриманих заявок і понад чотири сотні успішних історій, як здаються або здалися в полон, або перейшли по проєкту воювати і долучились до сил безпеки та оборони».

Проєкт «Хочу найти» станом на 1 травня отримав 198 895 заявок, зазначив Юсов. Він уточнив, що це – верифіковані і підтвердженні заявки від живих людей, громадян РФ. 3 861 російський військовослужбовець має підтверджений статус полоненого.

«Понад 400 колаборантів на сайті проєкту чекають виїзду, відколи надали згоду і беруть участь в проекті. Станом на 1 травня 70 колаборантів виїхали в Росію в обмін на повернення українців», – додав представник штабу про проєкт «Хочу к своим».

Раніше в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що в межах проєкту «Хочу к своим» на сьогодні 70 людей, засуджених за державну зраду і колабораціонізм, виїхали до Росії в обмін на полонених українських військових і цивільних.

16 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що на даний час триває підготовка до нових етапів обміну полоненими у форматі «1000 на 1000», перший з яких провели 15 травня.

Волонтер-вірменин з окупованого Бердянська про російський полон і допомогу українцям
Волонтер-вірменин з окупованого Бердянська про російський полон і допомогу українцям
    Мар'ян Кушнір

    Мар’ян Кушнір працює на Радіо Свобода із 2015 року, висвітлює події російсько-української війни як фронтовий кореспондент. У березні 2022 року отримав контузію під час зйомок штурмових дій у ході відбиття російського наступу на Київщині.

    Протягом усіх років війни, спочатку гібридної, а потім і повномасштабної, він документує бойові дії на всіх гарячих напрямках – на Київщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині. Кушнір є лауреатом журналістської премії «Честь професії» за 2022 і 2024 роки.

    Його матеріал «Бій на Київщині: Українські військові пішли у контрнаступ» переміг у номінації «Найкраще новинне висвітлення резонансної події», а згодом журі відзначило репортаж «ЗСУ пішли в контратаку під Бахмутом: перші кадри з поля бою».

    У 2023 році Мар'ян Кушнір отримав спеціальну відзнаку від Bucha Journalism Conference за «непохитність відданості принципам і цінностям журналістської професії та винятковій мужності під час російсько-української війни».

    У лютому 2026 року отримав орден «За мужність» за порятунок чотирирічної дитини з квартири, охопленої вогнем унаслідок російської атаки ударними дронами на Київщині

