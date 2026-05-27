400 підозрюваних у колабораціонізмі чекають на виїзд з України в Росію – Координаційний штаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 27 травня презентував результати роботи трьох проєктів, покликаних на боротьбу із російськими військовими та колаборантами в Україні.

За підтримки Міністерства оборони та Головного управління розвідки було створено три таких проєкти: «Хочу жить» для добровільної здачі в полон російських військових , «Хочу найти» – єдиний центр пошуку російських військових в Україні, «Хочу к своим» – публічний список осіб, засуджених за державну зраду та колабораціонізм, які бажають виїхати до Росії в обмін на повернення українців з російського полону.





За даними заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова, з понад 50 мільйонів відвідувань сайту «Хочу жить» 43 мільйони – з території Росії:

«Що говорить про те, що, власне, інтерес з боку цільової аудиторії є справді високий. Понад 53 тисячі отриманих заявок і понад чотири сотні успішних історій, як здаються або здалися в полон, або перейшли по проєкту воювати і долучились до сил безпеки та оборони».

Проєкт «Хочу найти» станом на 1 травня отримав 198 895 заявок, зазначив Юсов. Він уточнив, що це – верифіковані і підтвердженні заявки від живих людей, громадян РФ. 3 861 російський військовослужбовець має підтверджений статус полоненого.

«Понад 400 колаборантів на сайті проєкту чекають виїзду, відколи надали згоду і беруть участь в проекті. Станом на 1 травня 70 колаборантів виїхали в Росію в обмін на повернення українців», – додав представник штабу про проєкт «Хочу к своим».

16 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що на даний час триває підготовка до нових етапів обміну полоненими у форматі «1000 на 1000», перший з яких провели 15 травня.