У межах проєкту «Хочу к своим» 70 людей, засуджених за держзраду і колабораціонізм, виїхали до Росії – Охріменко

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявляють, що у межах проєкту «Хочу к своим» на сьогодні 70 людей, засуджених за державну зраду і колабораціонізм, виїхали до Росії в обмін на полонених українських військових і цивільних. Про це в інтерв’ю агенції «Укрінформ» сказав керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко.

«У контексті зрадників і колаборантів хочу нагадати, що в Україні діє проєкт «Хочу к своим». На сайті проєкту оприлюднені історії і фото наших громадян, які засуджені за державну зраду і колабораціонізм. Ми запропонували алгоритм: якщо РФ готова їх забрати, то вони – за умови повернення наших полонених та цивільних – можуть переїжджати до Росії. За цією схемою на даний час 70 колаборантів виїхали до Росії», – сказав він.

В Охріменка запитали, чи намагається Росія обміняти священників УПЦ МП, яких Україна звинувачує в держзраді і колабораціонізмі. За його словами, останнім часом російська сторона священниками не цікавляться.

«Можливо, вони думають, що рано чи пізно ми все одно їх відпустимо і вони знову займуться тим, чим займалися до цього… Тому, можливо, через це їх і не забирають, щоби в майбутньому мати змогу проводити заходи інформаційно-психологічного впливу», – припустив він.

Проєкт «Хочу к своим», який був запущений у липні 2024 року, зокрема, стосується засуджених за певні злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру та безпеки людства, які не бажають відбувати подальше покарання в Україні, а натомість хочуть виїхати до Росії.



