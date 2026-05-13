Прокуратура повідомила про арешт жителя Охтирки через підрив гранати

Суд взяв під арешт 41-річного жителя Охтирки через підрив гранати, повідомила прокуратура Сумської області 13 травня.

Таким чином суддя задовольнив клопотання слідчого та прокурора про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

За твердженням прокуратури, чоловік під час перемовин кинув гранату під ноги працівникам поліції. Унаслідок вибуху постраждали троє правоохоронців, 25-річний цивільний і сам правопорушник. Йому надали необхідну медичну допомогу та доправили в СІЗО.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на життя працівників правоохоронного органу, замах на умисне вбивство кількох людей, вчинене в небезпечний спосіб, з хуліганських мотивів, незаконне поводження з бойовими припасами та хуліганство.

10 травня поліція Сумської області повідомила, що чоловік підірвав гранату в Охтирці. Це сталося після того, як на місце прибули правоохоронці, четверо людей, включно з самим підозрюваним, були поранені.