РФ може запускати по Україні до 100 балістичних ракет на місяць – ГУР

Росія може застосовувати для ударів по Україні до 100 балістичних ракет на місяць, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони на запит «Української правди».

За даними ГУР, у 2026 році російський військово-промисловий комплекс планує поставити до 700 балістичних ракет 9М723 до ОТРК «Іскандер», стільки ж, скільки минулого року.

Як йдеться у відповіді, в РФ у більш ніж удвічі наростили виробництво ракет до ЗРС типу С-300ПМ/С-400: в 2026 році заплановано випуск понад 480 таких ракет (минулого року цей показник становив понад 200 одиниць).

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Крім того, як зазначили в ГУР, цього року Росія також планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал».

«Зважаючи на такі темпи виробництва балістичних ракет, противник щомісяця може застосовувати до 100 таких ракет для ураження об’єктів на території України, зберігаючи водночас сталий рівень їхніх запасів», – заявили у розвідці.

Раніше стало відомо, що президент України звернувся з листом до президента США й Конгресу, в якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз РФ новими ударами.

У листі на п’яти сторінках, переданому до Білого дому і на Капітолійський пагорб 26 травня, Володимир Зеленський заявив, що здатність України захищати цивільне населення нині значною мірою залежить від американських систем Patriot, назвавши балістичні ракети однією з ключових переваг Москви на полі бою, що залишилися.