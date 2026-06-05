Одна людина загинула, двоє поранені через вибух на поштовому терміналі в Києві – поліція

Одна людина загинула, ще двоє – зазнали поранення внаслідок вибуху, що стався вранці 5 червня на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, повідомила міська поліція.

«Подія сталася сьогодні вранці на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік – отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, рятувальники ДСНС і медики, триває слідство.

Інші деталі поки що невідомі.