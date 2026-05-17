«Мілітаризатори» дітей. Кого ЄС додав у санкційні списки?

У санкційних списках Європейського союзу є «мілітаризатори» дітей з окупованого Криму. За нещодавнім рішенням Ради Європейського Союзу, санкційні списки поповнили низкою осіб, причетних до депортації українських дітей та мілітаризації освіти на окупованих територіях, зокрема в Криму.

З-поміж 16 фізичних осіб у новому санкційному списку опинилося троє керівників кримських органів влади.

Хто вони? Що про них відомо?

Інформацію зібрав проєкт Радіо Свобода Крим. Реалії.

Найіменитішою та найвпливовішою серед них стала віцепрем’єрка і за сумісництвом міністерка праці Олена Романовська, яка працює в підконтрольному Москві уряді Кримського півострова з перших днів російської анексії.

За «Артек» і «Зарницю»

В обґрунтуванні щодо включення до санкційного списку Європейського союзу зазначається, що вона є членом оргкомітету «Артека» і тому «регулярно бере участь у заходах табору, забезпечуючи реалізацію освітніх та соціальних програм для молоді». У зв’язку з тим, що більшість цих програм мають очевидний військово-пропагандистський зміст, раніше на «Артек» були накладені санкції України, США, Великої Британії та Євросоюзу.

Також Романовській закинули роль сполучної ланки між виконавчою владою та іншими дитячими закладами, орієнтованими на воєнізовану підготовку дітей. Як виявилося, Романовська брала активну участь у «підтримці» мешканців окупованих російськими військами територій, зокрема шляхом розпоряджень на оздоровлення дітей у кримських заміських таборах.

Крім цього, Романовській ще у 2023 році було пред’явлено підозру СБУ за вербування школярів до «Юнармії», а у 2025 році вона відкривала регіональний етап Всеросійської військово-патріотичної гри «Зарниця 2.0», у якій брали участь понад тридцять п’ять тисяч маленьких кримчан.

«Таким чином, Олена Романовська здійснює дії та проводить політику, що сприяють насильницькій асиміляції, включаючи ідеологічну обробку, або мілітаризацію освіти неповнолітніх громадян України», – резюмують автори санкційного обґрунтування.

За «Рух перших»

Не менш знаковим є включення до санкційного списку голови підконтрольного РФ Державного комітету молодіжної політики Криму Олексія Зінченка. В Україні він заочно засуджений до восьми років позбавлення волі за колабораціонізм. У рішенні Європейського союзу зазначається, що через займану посаду Зінченко відіграє важливу роль в ідеологічній обробці підростаючого покоління та мілітаризації освіти в Криму. Він є однією з ключових фігур, що визначають політику Росії щодо кримської молоді.

Серед іншого зазначається, що Зінченко «активно підтримував заходи, організовані «Рухом перших», і схвалив низку проєктів, пов'язаних із патріотичною та військовою діяльністю». Підтвердження цьому легко знайти в новинах проурядових медіа анексованого Кримського півострова.

Наприклад, місяць тому Зінченко анонсував чергові заходи програми «Ми – громадяни Росії!» з урочистою церемонією вручення паспортів школярам, Всеросійської військово-патріотичної гри «Зарниця 2.0» та «Сімейна зарниця», а також проведення тематичних змін «Руху перших» у літніх таборах.

Загалом за минулий рік, за оцінками голови Держкомітету молодіжної політики Криму, його відомством було організовано понад п'ятсот патріотичних заходів.

Своє включення до санкційних списків колаборант прокоментував того ж дня на сторінці у заблокованому на території РФ Telegram. «Немає нічого почеснішого для росіянина, ніж отримати подібну «відмітку», від структур, які десятиліттями намагалися стримувати нашу країну, які закривали очі на реальні порушення прав людини», – зазначив Олексій Зінченко і запевнив, що щиро цьому радий.

За маскувальні сітки

Не оминули увагою укладачі списку і голову управління у справах молоді анексованого Севастополя Марину Слонченко. Згідно з даними, представленими в обґрунтуванні до санкцій, чиновниця «підтримує програми та заходи, спрямовані на просування російських патріотичних та ідеологічних наративів серед дітей та молоді на тимчасово окупованій території, включаючи патріотичне виховання, культурні кампанії та ініціативи з мобілізації молоді».

Як і в кримського колеги Олексія Зінченка, у цієї чиновниці в активі вручення російських паспортів, організація «Зарниць», патріотичних акцій «Руху перших». А крім того – сприяння у розповсюдженні пропагандистських роликів, що прославляють дії російської армії у війні проти України, та надмірна фіксація на плетінні маскувальних сіток для потреб російських військових.

Так, у березні цього року було організовано навчання п'ятдесяти підлітків навичкам тактичної медицини, а також залучення до плетіння маскувальних сіток для російських військ. А за минулий рік Слонченко не менше ніж сім разів повідомляла про різні акції, серед активностей у яких було плетіння маскувальних сіток. Наприклад, минулого року були організовані «ігри», у межах яких команди школярів плели маскувальні сітки, виготовляли сухі душі та ляльки-обереги, які надалі планувалося передати учасникам російської збройної агресії проти України.

Новий імпульс

У санкційних списках також опинилася ціла низка таборів перевиховання. Як повідомили кореспонденту Крим.Реалії правозахисники Регіонального центру прав людини, на черзі ще 165 таборів, у яких українських дітей як «молодих бійців» вчать мінувати та розміновувати територію, стрибати з парашутами, запускати дрони, підкорятися військовим командирам РФ і ненавидіти Збройні сили України.

«Скоординоване запровадження санкцій щодо осіб та організацій, які, зокрема, причетні до мілітаризації українських дітей, – це назріле рішення, що має вагоме символічне та практичне значення. З такої точки зору й деться про подальші кроки вже у площині кримінальної відповідальності за міжнародні злочини, а також стягнення компенсації за моральні страждання та освітні втрати з держави-агресора », – наголошує експертка з питань міжнародного правосуддя та юридичного аналізу Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

Експертка додає, що з огляду на досить численні санкційні пакети – 63 фізичні особи та 22 організації у Сполученому Королівстві, 16 фізичних та 7 юридичних осіб у ЄС, а також 23 фізичні та 5 юридичних осіб у Канаді – йдеться про новий імпульс у відповідних політиках.

«Ключові гравці, схоже, все більше враховують і посилюють санкційні заходи, а отже, їхній вплив буде болючим і охолоджувальним», – зазначила вона.

