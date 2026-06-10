Вербує Росія – в поліції зафіксували шість випадків умисних убивств військових дівчатами

Поліції відомо про шість випадків умисних убивств військових завербованими російськими спецслужбами дівчатами. Про це в коментарі виданню «Цензор.нет» повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

«Ми бачимо чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори», – розповів високопосадовець, уточнивши, що в одному випадку поліцейським вдалося запобігти злочину.

«Через Telegram та інші месенджери вони знаходять дівчат, обіцяють їм легкий заробіток та повністю координують їхні дії дистанційно. Зокрема, дають завдання підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом дозвілля, а для реалізації злочину куратори надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та інші витрати. І основне – куратори повідомляють дівчатам місця так званих закладок, де вони отримують метадон», – пояснив Вигівський.

Згодом військового пригощають алкогольними напоями, до яких раніше вже додано метадон – речовину, яка в разі передозування призводить до зупинки дихання та смерті.

«Фактично йдеться про сплановані вбивства, організовані спецслужбами держави-агресора руками українських громадян», – сказав очільник Національної поліції.

Про останній такий випадок минулого тижня повідомила поліція Житомирської області. 4 червня в орендованій квартирі в Житомирі було виявлено тіло 27-річного чоловіка. За попередніми висновками експертів, причиною його смерті стало отруєння. Поліцейські встановили, що до вбивства військовослужбовця причетна неповнолітня – 17-річна жителька Бердичева, і «попередньо встановлено, що вона спілкувалася в телеграм-каналі з чоловіком, який імовірно є представником спецслужб РФ».

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У СБУ раніше повідомляли, що майже п’ята частина – 22% – тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні, є неповнолітніми.

Проєкт розслідувань Радіо Свобода «Схеми» в жовтні 2024 року виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії РФ, метою якої є показати, що в Україні нібито існує активне підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації.

Росія зазвичай відкидає звинувачення в організації диверсій, замахів чи вербуванні агентів за кордоном і називає такі заяви «бездоказовими» або «антиросійською кампанією». В аналогічній практиці Москва звинувачує Україну. Заяви Вигівського про вербування дівчат для убивств військових російські спецслужби не коментували.