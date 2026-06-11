«Енергоатом» підтвердив 19-й блекаут на Запорізькій АЕС. Раніше про нього повідомили в МАГАТЕ

Окупована Запорізька атомна електростанція знову втратила зовнішнє живлення, повідомляє компанія «Енергоатом» 11 червня.

За її даними, це сталося увечері напередодні:

«На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС відключилася повітряна лінія електропередачі «ЗаТЕС – Феросплавна №1». Унаслідок цього станція втратила зовнішнє електроживлення власних потреб і перейшла на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки».

Компанія зафіксувала безуспішну спробу повторно увімкнути лінію увечері того ж вечора.

«Це вже 19-й блекаут на Запорізькій АЕС з моменту її окупації російськими військами та сьомий від початку 2026 року. Така динаміка свідчить про суттєве зростання ризиків та критичність ситуації навколо найбільшої атомної електростанції Європи», – зазначають у «Енергоатомі».

Відтак, підрахували там, за неповні шість місяців 2026 року сталося 37% усіх блекаутів станції за весь період російської окупації. Компанія знову закликає повернути Запорізьку АЕС під повний контроль України для гарантування її безпечної експлуатації.

Міжнародне агентство з атомної енергії вранці 11 червня повідомило, що отримало дані про втрату Запорізькою станцією всього зовнішнього живлення увечері в середу. Це сталося «після нападу на електричну підстанцію на іншому березі річки Дніпро»,

При цьому на станції триває підготовка до ремонту головної лінії електропередач 750 кВ «Дніпровська», яка відключилася 24 березня. Процес відбувається згідно з умовами шостого локального припинення вогню, додає агентство.

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«Робота лише з однією лінією електропередач робить станцію надзвичайно вразливою до перебоїв у роботі мережі, пов’язаних з конфліктом, що ми знову переживаємо сьогодні. ЗАЕС наразі покладається на аварійні дизельні генератори для живлення охолодження шести зупинених реакторів та підтримки інших важливих функцій ядерної безпеки», – додали в МАГАТЕ.

За словами генерального директора агентства Рафаеля Маріано Ґроссі, ця остання втрата зовнішнього електропостачання підкреслює «надзвичайну крихкість електромережі та постійні загрози ядерній безпеці під час війни».

6 червня МАГАТЕ повідомило про відновлення зовнішнього електропостачання на Запорізькій АЕС після одного з «найтриваліших блекаутів».

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях біля ЗАЕС, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.