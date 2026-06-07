СБУ розслідує ураження об’єкта біля Чорнобильської АЕС як воєнний злочин

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через удар Росії по сховищу відпрацьованого ядерного палива – про це відомство заявило 7 червня.

«Слідчі Служби безпеки України вважають воєнним злочином російський удар по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, який знаходиться біля ЧАЕС. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Слідчо-оперативна група СБУ встановила, що російські війська завдали удару безпілотником типу «Герань-2» близько 02:05 години в неділю. На місці ураження виявили окремі елементи дрона.





«Унаслідок вибуху зазнали пошкодження будівлі прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива і адміністративний корпус МАГАТЕ. Також встановлено, що удар не вплинув на виробничий процес сховища», – додає служба.

За даними правоохоронців, радіаційний фон після удару в нормі, ніхто не постраждав. Слідчі СБУ ведуть розслідування за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Офіс генерального прокурора також підтвердив відкриття провадження, назвавши подію «черговоговим актом ядерного тероризму».

«Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб із числа військово-політичного керівництва російської федерації і представників збройних сил держави-агресора, причетних до вчинення цього воєнного злочину», – додає прокуратура.

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Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що його експерти відвідають будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива, яка, за даними Києва, зазнала російської атаки.

Національна компанія «Енергоатом» повідомила вранці 7 червня, що на початку доби російська атака пошкодила будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Безпілотник частково зруйнував будівлю приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося. Компанія зазначає, що радіаційний стан на майданчику сховища залишається в межах норми.

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив влучання російського БПЛА в будівлю поблизу населеного пункту Буряківка Київської області. На місці ліквідованої пожежі, за даними командування, виявили залишки БПЛА типу «Шахед».

Російська сторона не коментувала дані про удар по Чорнобильській зоні.