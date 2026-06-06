На ЗАЕС відновили електропостачання після 15 годин блекауту – МАГАТЕ

У суботу, 6 червня, було відновлене зовнішнє електропостачання на Запорізькій АЕС після одного з «найтриваліших блекаутів», йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі Х.

«Сьогодні вранці (6 червня – ред.) на ЗАЕС було відновлене зовнішнє електропостачання після 15-годинного перебою, коли об'єкту доводилося покладатися на аварійні дизельні генератори для охолодження шести зупинених реакторів», – зазначили у пресслужбі.

У МАГАТЕ кажуть, що це була 18-а втрата зовнішнього електроживлення під час війни, яка стала «однією з найтриваліших».

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив «надзвичайну вразливість» електромережі та наголосив на нагальній необхідності проведення запланованих ремонтних робіт на лініях електропередач під захистом перемир’я, досягнутого за посередництва МАГАТЕ.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях біля ЗАЕС, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.