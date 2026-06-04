Сили оборони Півдня України відреагували на повідомлення про «масований обстріл» теплоелектростанції біля ЗАЕС

Сили оборони Півдня України заявили, що повідомлення російської сторони про обстріл Запорізької ТЕС, яка розташована поблизу ЗАЕС, є «маніпуляцією та спробою вплинути на МАГАТЕ».



Як йдеться у заяві українських військових, Збройні Сили України не завдають ударів по об’єктах ядерної енергетики та критичній інфраструктурі, функціонування якої пов’язане з безпекою атомних об’єктів, натомість РФ систематично використовує окуповану територію ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу.



«Будь-які спроби російської пропаганди використати повідомлення про бойові дії для звинувачення Сил оборони України є черговою інформаційною маніпуляцією. Україна суворо дотримується норм міжнародного гуманітарного права та не здійснює дій, які можуть створити загрозу ядерній безпеці», – зазначається в заяві.

Сили оборони Півдня України наголошують, що єдиним джерелом ризиків для ядерної та радіаційної безпеки на Запорізькій АЕС є присутність російських військ, озброєння та військової інфраструктури на території станції та навколо неї.

Як заявило Міжнародне агентство з атомної енергії, російська адміністрація станції поінформувала МАГАТЕ, що вранці 4 червня під «масованим обстрілом» опинилася розташована поруч Запорізька теплоелектростанція (ТЕС), яка відіграє «важливу роль у передачі електроенергії до ЗАЕС».

Співробітники місії МАГАТЕ на майданчику атомної станції кажуть, що бачили дим у напрямку теплоелектростанції та чули звуки бойових дій.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив «глибоке занепокоєння» через повідомлення про обстріл та закликав «негайно припинити атаки».

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.



