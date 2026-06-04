У МАГАТЕ кажуть про «масований обстріл» теплоелектростанції біля ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про «масований обстріл» біля окупованої Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що «може поставити під загрозу її електропостачання».

Як повідомили в агентстві, адміністрація станції поінформувала МАГАТЕ, що вранці 4 червня під «масованим обстрілом» опинилася розташована поруч Запорізька теплоелектростанція (ТЕС), яка відіграє «важливу роль у передачі електроенергії до ЗАЕС».

Співробітники місії МАГАТЕ на майданчику атомної станції кажуть, що бачили дим у напрямку теплоелектростанції та чули звуки бойових дій.

В агентстві наголосили, що інцидент викликає «серйозне занепокоєння» через стан єдиної лінії електропередачі, яка наразі забезпечує зовнішнє живлення Запорізької АЕС. Протягом останніх тижнів ця лінія кілька разів відключалася, через що станція повністю переходила на аварійні дизельні генератори.

Зовнішнє електропостачання є «критично важливим» для охолодження шести реакторів станції та запобігання ядерній аварії. За наявною інформацією, наразі лінія електропередачі залишається в роботі. Водночас персонал Запорізької ТЕС був змушений піти до укриття через атаку.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив «глибоке занепокоєння» через повідомлення про обстріл та закликав «негайно припинити атаки».

«Це необхідно, щоб уникнути небезпеки тривалої втрати електропостачання на Запорізькій АЕС», – наголосив Гроссі.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.