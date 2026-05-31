МАГАТЕ підтвердило пошкодження на ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії сьогодні вранці на окупованій Запорізькій АЕС зафіксували пошкодження зовнішньої частини турбінного корпусу, який, за словами представників станції, вчора зазнав удару безпілотника.

Як заявили в МАГАТЕ, під час огляду території група виявила пошкодження металевого люка, розташованого на кількох поверхах вище в будівлі, а також кілька уламків та обгорілі залишки оптичного кабелю на землі. Спостереження групи узгоджуються з наслідками удару безпілотника.

МАГАТЕ також звернулося з проханням надати доступ до внутрішньої частини будівлі – зазначивши, що вона розташована безпосередньо поруч із 6-м енергоблоком – для подальшого обстеження.

За даними агентства, під час огляду території групі було наказано сховатися після того, як вони почули звук дронів поблизу та постріли, спрямовані на їх відбиття. Група все ж змогла підтвердити за допомогою вимірювального обладнання, що рівні радіації на об’єкті залишаються в нормі.

«Учорашній удар був серйозним інцидентом, який поставив під загрозу ключові принципи ядерної безпеки. Атаки на ядерні об’єкти є неприйнятними і повинні припинитися, щоб запобігти цілком реальному ризику ядерної аварії, яка не принесе користі нікому», – заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі.

Сили оборони Півдня 30 травня заявили, що українські військові не завдавали ударів по окупованій Запорізькій АЕС.

«Поширювані окупаційними ресурсами повідомлення про нібито удар Сил оборони України по об’єктах ЗАЕС є черговою спробою дискредитувати Україну та приховати власні злочинні дії», – йдеться в заяві.

Військові зазначають, що ЗАЕС зараз розташована приблизно в 50 кілометрах від сухопутної ділянки лінії бойового зіткнення. Найближчим підконтрольним уряду України містом по інший бік колишнього Каховського водосховища є Нікополь, розташований щонайменше за 10 кілометрів.

Сили оборони зазначають, що на озброєнні ЗСУ немає безпілотників на оптоволоконному керуванні з таким радіусом дії, як і дронів із кумулятивною бойовою частиною вагою 5-6 кілограм, необхідною, щоб пробити отвір, про який говорить російська сторона. Також російські окупаційні війська виставили навколо станції багаторівневий димовий захист.

«Версія, яку просуває Росія, не витримує жодної перевірки фактами», – підсумувало командування.

Раніше російські медіа поширили заяву голови «Росатома» Олексія Ліхачова, який стверджував, що український дрон на оптоволокні нібито здетонував біля будівлі машинної зали 6-го енергоблоку ЗАЕС.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.



