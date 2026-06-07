МАГАТЕ анонсувало візит до об’єкта в Чорнобильській зоні, про пошкодження якого повідомив «Енергоатом»

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії відвідають будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива, яка, за даними Києва, зазнала російської атаки, повідомляє МАГАТЕ 7 червня.

У організації підтвердили, що отримали від України дані про атаку безпілотника, який пошкодила Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відчуження. Удар завдав «значної шкоди» будівлі приймання палива, зокрема, фасаду, вікнам та дверям, також сусідні будівлі постраждали від вибухової хвилі.

Водночас, за отриманими від української сторони даними, рівень радіації на об’єкті залишається в межах встановлених норм.





«Команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику незабаром відвідає об’єкт, щоб оглянути наслідки», – повідомляє агентство.

За повідомленням, генеральний директор Рафаель Маріано Ґроссі висловив глибоке занепокоєння через інцидент, адже він мав місце на об’єкті з великою кількістю ядерного матеріалу, який зберігається лише за кілька метрів від атакованої будівлі.

«Напади на ядерні об’єкти є абсолютно неприйнятними та прямо суперечать ключовим принципам ядерної безпеки, зокрема, 7 незамінним стовпам ядерної безпеки та захисту під час військового конфлікту, каже генеральний директор Гроссі», – передає МАГАТЕ.

Національна компанія «Енергоатом» повідомила вранці 7 червня, що на початку доби російська атака пошкодила будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Безпілотник частково зруйнував будівлю приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося. Компанія зазначає, що радіаційний стан на майданчику сховища залишається в межах норми.

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив влучання російського БПЛА в будівлю поблизу населеного пункту Буряківка Київської області. Вона розташована в близько 15 кілометрах від Чорнобильської АЕС. Удар спричинив пожежу на площі близько 40 квадратних метрів, яку загасили протягом години.

На місці ліквідованої пожежі, за даними командування, виявили залишки БПЛА типу «Шахед».

Міноборони РФ заявило про удари по об’єктах, які нібито використовують Збройні сили України, та місцях зосередження «українських збройних формувань та іноземних найманців». Дані про удар по Чорнобильській зоні російське командування не коментувало.