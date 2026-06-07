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Новини | Суспільство

«Енергоатом» зафіксував пошкодження будівлі сховища відпрацьованого ядерного палива через удар РФ

Ілюстраційне фото. Запуск Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, 2021 рік
Ілюстраційне фото. Запуск Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, 2021 рік

Російська атака пошкодила будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, повідомила національна компанія «Енергоатом».

Йдеться про удар безпілотника на початку доби 7 червня. Він частково зруйнував будівлю приймання контейнерів. «Енергоатом» зазначає, що відпрацьоване ядерне паливо в цій будівлі не зберігалося.

«Осередок займання площею 40 кв.м. оперативно локалізовано та повністю ліквідовано. Постраждалих серед персоналу немає», – йдеться в повідомленні.

Компанія зазначає, що радіаційний стан на майданчику сховища залишається в межах норми.


«Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. Росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей», – коментує «Енергоатом».

Російське командування не коментувало дані про удар по будівлі сховища.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

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Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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