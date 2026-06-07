«Енергоатом» зафіксував пошкодження будівлі сховища відпрацьованого ядерного палива через удар РФ

Російська атака пошкодила будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, повідомила національна компанія «Енергоатом».

Йдеться про удар безпілотника на початку доби 7 червня. Він частково зруйнував будівлю приймання контейнерів. «Енергоатом» зазначає, що відпрацьоване ядерне паливо в цій будівлі не зберігалося.

«Осередок займання площею 40 кв.м. оперативно локалізовано та повністю ліквідовано. Постраждалих серед персоналу немає», – йдеться в повідомленні.

Компанія зазначає, що радіаційний стан на майданчику сховища залишається в межах норми.





«Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. Росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей», – коментує «Енергоатом».

Російське командування не коментувало дані про удар по будівлі сховища.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

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Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.