Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Зеленський прокоментував російський удар по території сховища біля Чорнобильської АЕС

Володимир Зеленський зазначив, що наразі немає перевищення норм радіаційного фону
Володимир Зеленський зазначив, що наразі немає перевищення норм радіаційного фону

Російський «Шахед» уразив одну з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на особливій території навколо Чорнобильської атомної станції, заявив президент Володимир Зеленський 7 червня.

«Об’єкт надзвичайно критичної інфраструктури. І надзвичайно підлий російський удар. МЗС України, Міністерство енергетики та всі наші служби вже займаються тим, щоб кожен із партнерів знав, що відбулося», – повідомив він.

На переконання Зеленського, Росія свідомо атакувала саме цей об’єкт ядерної інфраструктури. Він зазначив, що наразі немає перевищення норм радіаційного фону.

Читайте також: На ЗАЕС відновили електропостачання після 15 годин блекауту – МАГАТЕ

«Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії», – заявив президент.

Він також вказав на удари РФ по інших цивільних об’єктах у 13 областях України протягом ночі. Загалом, за його даними, протягом тижня, що минає, Росія запустила по Україні 88 ракет, понад 3 250 ударних дронів та близько 1800 КАБів. Він закликав збільшувати тиск на РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше засудив російський удар по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. Він вказав на те, що це не перший раз, коли Росія ставить під загрозу українські ядерні об’єкти.


«Російський ядерний шантаж і нехтування принципами ядерної безпеки є системними, зумисними та неприйнятними. Такі дії заслуговують на рішуче засудження в усьому світі та посилення тиску на агресора», – заявив він.

Національна компанія «Енергоатом» повідомила вранці 7 червня, що на початку доби російська атака пошкодила будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Безпілотник частково зруйнував будівлю приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося. Компанія зазначає, що радіаційний стан на майданчику сховища залишається в межах норми.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG