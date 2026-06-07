Зеленський прокоментував російський удар по території сховища біля Чорнобильської АЕС

Російський «Шахед» уразив одну з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на особливій території навколо Чорнобильської атомної станції, заявив президент Володимир Зеленський 7 червня.

«Об’єкт надзвичайно критичної інфраструктури. І надзвичайно підлий російський удар. МЗС України, Міністерство енергетики та всі наші служби вже займаються тим, щоб кожен із партнерів знав, що відбулося», – повідомив він.

На переконання Зеленського, Росія свідомо атакувала саме цей об’єкт ядерної інфраструктури. Він зазначив, що наразі немає перевищення норм радіаційного фону.

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«Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії», – заявив президент.

Він також вказав на удари РФ по інших цивільних об’єктах у 13 областях України протягом ночі. Загалом, за його даними, протягом тижня, що минає, Росія запустила по Україні 88 ракет, понад 3 250 ударних дронів та близько 1800 КАБів. Він закликав збільшувати тиск на РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше засудив російський удар по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. Він вказав на те, що це не перший раз, коли Росія ставить під загрозу українські ядерні об’єкти.





«Російський ядерний шантаж і нехтування принципами ядерної безпеки є системними, зумисними та неприйнятними. Такі дії заслуговують на рішуче засудження в усьому світі та посилення тиску на агресора», – заявив він.

Національна компанія «Енергоатом» повідомила вранці 7 червня, що на початку доби російська атака пошкодила будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Безпілотник частково зруйнував будівлю приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося. Компанія зазначає, що радіаційний стан на майданчику сховища залишається в межах норми.