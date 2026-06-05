У МАГАТЕ заявили про локальне припинення вогню біля ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило 5 червня, що за його посередництва поблизу окупованої Росією Запорізької атомної електростанції набуло чинності локальне припинення вогню, що відкриває шлях для ремонту ліній електропередач, необхідного для запобігання загрозі ядерної аварії.

За повідомленням, технічні спеціалісти з обох сторін найближчими днями почнуть ремонтувати спричинені війною пошкодження на лінії електропередач 750 кВ «Дніпровська» – після масштабного розмінування території.

У МАГАТЕ зазначили, що лінія була відключена більше ніж два місяці тому, в результаті чого найбільша в Європі АЕС повністю залежала від резервної лінії напругою 330 кВ для отримання електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів. Останніми тижнями ЗАЕС кілька разів втрачала доступ і до цієї лінії, через що доводилося запускати аварійні дизель-генератори, кажуть в агентстві.

У МАГАТЕ додали, що це шосте тимчасове припинення вогню довкола ЗАЕС від кінця минулого року.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях біля ЗАЕС, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.

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