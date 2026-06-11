Норвегія виділить понад 9 мільйонів євро на ремонт конфайнменту ЧАЕС – посольство

Норвегія виділяє Україні 100 мільйонів крон (понад дев’ять мільйонів євро) на відновлення захисного саркофагу над Чорнобильською АЕС, пошкодженого російським безпілотником у лютому 2025 року, повідомило 11 червня посольство Норвегії в Україні.

«Атака безпілотника, що сталася у вихідні, є серйозним нагадуванням про важливість ядерної безпеки в Україні. Наступальна війна Росії завдає шкоди не лише населенню України і її критичній інфраструктурі. Ці атаки також становлять загрозу для європейської і міжнародної безпеки. Норвегія докладе зусиль, щоб зменшити ризик радіоактивних викидів і забезпечити, щоб Чорнобильська АЕС і надалі експлуатувалася безпечно», – сказав державний секретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон, який відвідав Київ, де оголосив про норвезьку підтримку ядерної безпеки.

За повідомленням посольства, допомога буде надаватися через фонд Європейського банку реконструкції і розвитку International Chornobyl Cooperation Account (ICCA).

Національна компанія «Енергоатом» повідомила вранці 7 червня, що на початку доби російська атака пошкодила будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Безпілотник частково зруйнував будівлю приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося. Компанія зазначає, що радіаційний стан на майданчику сховища залишається в межах норми.

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив влучання російського БПЛА в будівлю поблизу населеного пункту Буряківка Київської області. На місці ліквідованої пожежі, за даними командування, виявили залишки БПЛА типу «Шахед».

Російська сторона не коментувала дані про удар по Чорнобильській зоні.

У лютому 2025 року в захисний купол над зруйнованим реактором ЧАЕС поцілив дрон. Україна заявила, що удару завдав російський дрон із «фугасною боєголовкою». Кремль заперечив ці звинувачення, заявивши, що Київ нібито зробив це, щоб зірвати мирні переговори, які тривали на той час.

Пошкодження купола, хоча й фізично обмежені, мають величезні фінансові й безпекові наслідки.

Четвертий реактор Чорнобильської АЕС вибухнув 1986 року, що спричинило найгіршу ядерну катастрофу в історії світу. Купол вартістю 2,5 мільярда доларів був побудований у 2019 році, щоб запобігти подальшим витокам радіації і забезпечити подальший демонтаж залишків реактора.

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