Голова Євроради пояснив, навіщо налагоджує дипломатичний канал із Москвою

Європейський Союз не планує бути посередником у переговорах із Росією про завершення війни, адже він стоїть на боці України – про це журналістам у Брюсселі 19 червня заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми були з Україною під час війни і будемо з Україною після війни. Також очевидно, що, на жаль, наразі ми не бачимо достовірних ознак того, що Росія готова до серйозних переговорів», – зазначив високопосадовець ЄС.

Кошта також пояснив свої наміри налагодити дипломатичні контакти з Росією в межах підготовки до майбутніх ймовірних переговорів про завершення війни в Україні. Днями медіа повідомили про відповідні кроки офісу президента Євроради.





Ініціатива викликала нерозуміння лідерів впливових держав ЄС – Німеччини й Франції, що вважають її передчасною і хотіли би відіграти провідну роль у процесі, коли момент настане. Також до неї скептично поставилися Данія, Нідерланди й балтійські країни.

Після напруженої дискусії на саміті Євросоюзу, що тривала кілька годин, більшість держав-членів стали на бік Кошти, погоджуючись, що інтереси ЄС мають представляти інституції блоку. На цьому ж наполягає сам очільник Євроради.

«Те, що я роблю через свій офіс – це налагодження дипломатичного каналу. Ми не можемо покладатися лише на інших у тлумаченні російських сигналів. І ми повинні мати можливість безпосередньо доносити Росії власні меседжі… Не бачу жодних суперечностей чи конкуренції між різними учасниками цього процесу. Навпаки, вони доповнюють один одного», – сказав Кошта.

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Очільник Євроради наполіг, що інтереси ЄС мають представляти його інституції:

«Лише Україна може вести переговори від імені України. Безумовно, «коаліція охочих» та її лідери також повинні відігравати свою роль у питаннях гарантій безпеки. Але коли йдеться про інтереси Європейського Союзу, вони мають захищатися інституціями ЄС відповідно до установчих договорів».

У перший день саміту 18 червня, між лідерами ЄС виникли суперечки щодо спроби офісу Кошти налагодити контакти із Москвою.

Найбільше незадоволення це викликало у Франції та Німеччини, а також країн Балтії, які вважають передчасними такі контакти. Тоді як Італія та Польща були незадоволені тим, що їх не залучили до початкових переговорів між Е3 (Францією, Німеччиною, Великою Британією) й Україною.