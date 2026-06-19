Мерц пояснив свою позицію щодо переговорів з Росією за участі ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що формат переговорів щодо завершення війни Росії проти України наразі не є головним питанням, оскільки Москва ще не погодилася на реальні переговори, та пояснив, чому Німеччина, Франція та Британія створили власний формат, не залучивши Італію та Польщу. Свою позицію він окреслив на пресконференції після саміту ЄС 19 червня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі.

За словами Мерца, перш ніж обговорювати, хто представлятиме Європу на можливих переговорах, необхідно досягти принципової згоди Росії на їх початок.

«Бути єдиними по суті означає насамперед досягти згоди з Росією щодо початку переговорів. Лише після цього можна визначати, хто саме буде вести ці переговори», – сказав канцлер.

Мерц наголосив, що саме Україна має вирішувати, хто представлятиме її інтереси за столом переговорів.

«Україна є стороною, якої безпосередньо стосується ця війна, і саме вона має вирішувати, хто стоятиме поруч із нею та вестиме переговори. Європейський Союз не є нейтральною третьою стороною і не є посередником. Європейський Союз є стороною на боці України», – заявив він.

Щодо формату E3 за участі Німеччини, Франції та Великої Британії канцлер зазначив, що він був створений на прохання Києва:

«Формат E3 був створений на чітке прохання України. І в цьому є певна внутрішня логіка: Велика Британія, Німеччина та Франція співпрацюють як великі європейські держави, які також роблять значний внесок у військову підтримку України».

Коментарі Мерца прозвучали після того, як у перший день саміту ЄС у Брюсселі лідери держав-членів не змогли дійти згоди щодо того, хто має представляти Європейський Союз на можливих переговорах з Росією про завершення війни проти України. Також частина лідерів розкритикувала президента Європейської ради Антоніу Кошту за спроби його кабінету встановити контакти з Москвою.

Водночас канцлер відкинув припущення про конфлікт навколо того, хто має представляти ЄС на переговорах. За його словами, Кошта відіграватиме важливу роль, коли переговорний процес розпочнеться.

«Хто саме говоритиме від імені Європейського Союзу, сьогодні вирішувати не потрібно. Ми ухвалимо це рішення тоді, коли переговори реально почнуться», – сказав він.

Напередодні, у перший день саміту 18 червня, між лідерами ЄС виникли суперечки щодо спроби офісу Кошти налагодити контакти із Москвою.

Найбільше незадоволення це викликало у Франції та Німеччини, а також країн Балтії, які вважають передчасними такі контакти. Тоді як Італія та Польща були незадоволені тим, що їх не залучили до початкових переговорів між Е3 (Францією, Німеччиною, Великою Британією) й Україною.