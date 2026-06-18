Україна готує прорив: це «схилить» Путіна? Домовленості Зеленського, удари по Москві

Дату вступу України до ЄС можна спрогнозувати?

Україні офіційно відкрили змістовну частину переговорів про вступ до ЄС. Це трапилося в Люксембурзі цього тижня. Поки йдеться про перший кластер – залишилося ще п’ять.

Андрій Веселовський, надзвичайний і повноважний посол України, колишній постійний представник України при ЄС (у 2008-2010 роках) в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода Live») озвучив свій прогноз. Дипломат каже, Україні варто було б встигнути до закінчення повноважень цієї Єврокомісії – це три роки. Проте він вважає, що за цей час Україна встигне закрити п’ять кластерів з шести, робота над найголовнішим, першим кластером затягнеться.

«Якщо я помилюсь, що ж, я покаюся і скажу ще раз: українці – неймовірний народ, вони роблять щось таке, у що ніхто б ніколи не повірив, а вони таке роблять. Ну, як ми зупинили Росію, а ніхто ж не вірив. То, може, впораємося і тут».

15 червня віцепрем’єр з євроінтеграції Тарас Качка заявив, що після відкриття першого переговорного кластера Україна розраховує на швидкий перехід до решти п’яти кластерів упродовж кількох тижнів. Дипломати ЄС поки не готові прогнозувати, чи вдасться відкрити решту кластерів у строки, на які розраховує Київ. Державам-членам іще належить вирішити, чи готові вони до подальших кроків.

Європейський Союз і Київ 15 червня офіційно почали переговори за першим кластером про вступ України до блоку. Це кластер «Основи», який охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість державних закупівель, свободу слова, права людини, функціонування демократичних інституцій.

Розширення Європейського Союзу й подальший переговорний процес з Україною й Молдовою про їхнє членство будуть на порядку денному саміту лідерів ЄС 18 червня. В Брюсселі очікують на особисту присутність Володимира Зеленського, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Москва палає

Тим часом усе це відбувається на тлі диму і пожеж із російської столиці Москви: туди знову долетіли українські дрони.

Які перспективи відкриваються для України?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Генштаб ЗСУ підтвердив, що вночі проти 18 червня українські сили повторно уразили Московський нафтопереробний завод у Росії.

Мер столиці Росії Москви Сергій Собянін вранці 18 червня повідомив про атаку безпілотників на Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.

Собянін заявив про масовану атаку дронів на Москву, вказавши, що нібито 180 дронів були «збиті на підльоті до Москви». Водночас, за його словами, декільком дронам «вдалося досягти МНПЗ, вживаються заходи з ліквідації наслідків».

Російські телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляли про пожежі після атаки в Москві й густий дим над містом.