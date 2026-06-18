У Кремлі на тлі атаки на Москву заявили, що удари ЗСУ не наближають зустріч Путіна і Зеленського

Останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков 18 червня.

Заява пролунала після того, як столиця Росії Москва в ніч проти 18 червня зазнала одного з найбільших українських повітряних ударів від початку повномасштабної війни.

Ушаков також прокоментував нещодавній саміт «Групи семи», заявивши, що європейські лідери, ймовірно, «накачали» президента США Дональда Трампа «некорисними, якщо не шкідливими ідеями».

Помічник Путіна додав, що після цього саміту в російської сторони не було контактів з адміністрацією Трампа. За словами Ушакова, Москва все ще очікує візиту посланців Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, хоча дата цього візиту ще не визначена. «Трамп – сильний політик і дотримується своїх поглядів. Він коментував деякі речі, а інші тримав при собі. Подивимося, як розвиватимуться події», – сказав помічник Путіна.

Трамп заявив, що Росія повинна укласти угоду з Україною, після «дуже гарної» зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7, що викликало обережний оптимізм серед лідерів «Групи семи» щодо можливості укладення мирної угоди.

Попри те, що президент США відмовився покласти більшу відповідальність за війну на Путіна, він не виключив відновлення санкцій проти російської нафти.

За підсумками саміту G7 у Франції лідери країн «Групи семи» заявили, що планують збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони Україні, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також висловили готовність розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва.

Раніше Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни.

Перед цим агентство Bloomberg, посилаючись на джерела, написало, що лідери провідних європейських країн на саміті «Групи семи» (G7) у Франції мають намір спробувати переконати президента США Дональда Трампа погодитися на новий підхід до переговорів із Росією щодо завершення її війни проти Україні.

Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц і Кір Стармер, як стверджується у статті, вважають, що ініціатива у війні зараз перейшла до України, і це відкриває вікно можливостей для переговорів із Росією на вигідніших для України умовах, ніж раніше.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Київ пропонує президенту Росії Володимиру Путіну двосторонню зустріч у будь-якій локації, де «можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни». Натомість у Кремлі наполягають, що для зустрічі з Путіним Зеленський може приїхати до Москви.