Трамп відмовився покласти більшу відповідальність за війну на Путіна, але не виключив відновлення санкцій

Президент США Дональд Трамп не виключає відновлення санкцій проти Росії через її війну проти України. У відповідь журналісту, який запитав про таку ймовірність, очільник Білого дому заявив, що «ми це розглядаємо», передає кореспондентка Радіо Свобода 17 червня.

«Ми дивимося, наскільки впаде ціна на нафту, яка справді стрімко падає. Зараз вона, здається, на рівні 74–75 доларів. Тож вона знизилася й незабаром повернеться до того рівня, який був чотири місяці тому. Це доволі вражаюче», – зазначив Трамп.

Президент США назвав свої недавні розмови з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним «добрими» й підкреслив, що обидва лідери прагнуть мати можливість мирного врегулювання.

«Але вони не надто люблять одне одного, і це робить усе значно складнішим. Однак ми працюємо над цим… Подивимося», – зауважив президент США.

Дональд Трамп водночас відмовився відповідати на запитання, чи покладає на президента Росії більшу відповідальність за продовження війни в Україні, оскільки не вважає це доречним у межах дипломатичного процесу.

«Не хочу це коментувати, тому що я намагаюся врегулювати цей конфлікт. А такі коментарі не роблять це простішим», – наголосив Трамп.

США в середині березня частково вивели з-під санкцій російську нафту, що постачається морем, це пояснювалося браком палива на світовому ринку. Спочатку це було зроблено на 30 днів, згодом термін двічі продовжували на місяць. Термін виключення з режиму санкцій, що діє зараз, спливає 18 червня.

Лідери країн «Групи семи» (G7) заявили, що планують збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони Україні, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також висловили готовність розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва.

Про це йдеться в спільній заяві лідерів, оприлюдненій 17 червня за підсумками саміту, проведеного у Франції.

«Ми високо оцінюємо стійкість України та її прогрес на полі бою в останні місяці й наголошуємо на тому, що зараз настає новий імпульс», – указано в документі.

Крім того, лідери G7 зобов’язалися посилити тиск на російську військову економіку.