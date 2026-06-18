Рютте заявив про «божевільні» витрати Росії на оборону й застеріг від наївності

Росія збільшує свої оборонні витрати – за останніми даними, наведеними генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 18 червня, вони складають уже 48 відсотків її державного бюджету. Раніше Рютте казав про 40 процентів, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Це означає, що приблизно 75% усіх податкових надходжень, які отримує Москва, тепер спрямовуються на оборону. Це божевільні цифри… Тому ми не можемо бути наївними щодо Росії», – сказав Рютте.

Генсекретар НАТО підкреслив важливість нарощування оборонних видатків і спроможностей союзниками на тлі можливої загрози:

«Існують відкриті оцінки різних розвідувальних служб у Європі, які вважають, що до того часу (2029 року – ред.) Росія може бути готовою і достатньо сильною. Тому ми повинні подбати про те, щоб бути сильнішими вже сьогодні… щоб Росія розуміла: краще навіть не намагатися».

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Водночас, за словами Рютте, для Росії буде найбільшою помилкою спробувати атакувати НАТО.

Також генсекретар Альянсу зазначив, що необхідно робити все можливе, аби Україна «залишалася якомога сильнішою у цій боротьбі».

«У підсумку все залежить від того, чи хоче Путін брати участь у переговорах. А поки що ми повинні зробити все можливе… Україна має невеликі успіхи та дедалі ефективніше використовує безпілотники й інші тактики для ураження російської енергетичної інфраструктури та оборонно-промислових потужностей… Це позитивно і відрізняється від ситуації чотири-п’ять місяців тому», – підсумував Рютте.

У травні представник МЗС Росії Сергій Рябков заявив про зростання ризиків прямого зіткнення між РФ і НАТО зростають. В інтерв’ю державному агентству ТАСС він сказав, що в європейських столицях поширюється наратив про «наростання загрози війни високої інтенсивності з Росією».