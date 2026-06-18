Зеленський анонсував початок роботи над створенням європейської антибалістичної системи

Президент України Володимир Зеленський анонсував обговорення підтримки протиповітряної оборони України сьогодні в Брюсселі – про це він сказав у коментарі журналістам 18 червня.

Він вказав на те, що ця робота вже почалася напередодні із зустрічей із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

«Ми вдячні Німеччині та іншим міністрам оборони за те, що вони підготували на «Рамштайн» передусім питання PURL, ППО, Patriot, антибалістичних ракет. 9, 10, 11 – десь приблизно стільки країн підтримують на сьогодні нові пакети PURL. Дай Бог, щоб нам все вдалося й ми отримали таку серйозну підтримку», – сказав він.





Другим питанням на порядку денному, за словами голови держави, є «наша європейська антибалістична система». Він нагадав, що Україна ініціювала цей напрямок і для цього потрібна коаліційна робота з партнерами.

«І сьогодні в нас повинна бути дуже важлива подія, коли німецькі представники зможуть поділитися з українцями тим, що нам потрібно, а ми поділимося тим, що їм потрібно, для того, щоб зробити перший крок до майбутньої антибалістиної системи», – додав Зеленський.

Напередодні лідери країн «Групи семи» заявили, що планують збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони Україні, а також висловили готовність розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва.

Наприкінці травня президент України анонсував нові рішення в Європі, щоб «була наша власна європейська антибалістика».