Пісторіус: Німеччина виділить ще 400 млн доларів на посилення ППО України

Ініціатива на полі бою перебуває на полі бою України, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі 18 червня. Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

За оцінкою урядовця, українські війська «дуже успішно» захищають свою країну й подекуди повертають окуповані території.

«Попри те, що терор Путіна проти українського цивільного населення триває, на фронті він просувається дуже повільно і зазнає величезних втрат. Тому можна констатувати – і я говорив про це ще три тижні тому – що зараз ініціатива перебуває на боці українців», – сказав він.

Пісторіус наголосив на важливості продовжувати підтримку України й висловив готовність Берліна це робити. Відтак він повідомив про два рішення – по-перше, Німеччина вчетверте долучиться до ініціативи PURL, що дозволяє закуповувати американське озброєння коштом партнерів України.

«У цьому випадку йдеться насамперед про таку необхідну боєприпасну номенклатуру для систем протиповітряної оборони. Це буквально рятує людські життя щодня і щоночі. Цього разу наш внесок становитиме 200 мільйонів доларів», – заявив міністр.





Також, за його словами, очільник Міноборони України Михайло Федоров звернувся до нього з проханням підтримати програму Jumpstart, спрямовану насамперед на закупівлю спеціалізованих керованих ракет для систем Patriot:

«Ми погодилися також виділити на це 200 мільйонів доларів для закупівлі ракет PAC-3. Ми діємо на випередження, ми знаємо, що потрібно робити, знали це від самого початку, і хочемо заохотити інших учасників Контактної групи з питань оборони України також долучатися до фінансування ракет PAC-3».

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, зустріч почнеться із засідання Групи ядерного планування. Потім відбудеться зустріч у форматі 32 союзників і засідання Контактної групи з питань оборони України за участі президента Володимира Зеленського.

На питання, що Рютте обговорював із Зеленським напередодні, генсекретар відповів, що перелік питань був звичним, передусім – перебіг війни, а також посилення ППО. За оцінкою очільника НАТО, Україна «демонструє дуже хороші результати».

«Ми бачимо дані про російські втрати – зараз вони становлять від 30 до 35 тисяч осіб щомісяця. Це справді вражає. Ми також говорили про те, як допомогти Україні отримати необхідні системи озброєнь і системи протиповітряної оборони для продовження боротьби та захисту міст і критичної інфраструктури», – сказав він, додавши, що Зеленський був «у гарному настрої» після саміту G7.

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, спілкуючись із журналістами, сказав, що важливо продовжувати санкційний тиск і надавати додаткову військову допомогу зараз, коли Україна має певний прогрес на полі бою. Він висловив сподівання на більш довгострокові зобов’язання підтримки від союзників на саміті в Анкарі.

«Зі свого боку ми продовжимо дотримуватися зобов’язання виділяти Україні щонайменше 0,25% ВВП щороку. Минулого року ми виділили 0,35%. Цього року також рухаємося до показника вище 0,25%», – додав естонський урядовець.

Про те, що посилення протиповітряної оборони України є одним із акцентів переговорів на саміті «Групи семи», 16 червня заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам.

Минулого місяця президент України звернувся з листом до президента США й Конгресу, в якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

Зокрема, за даними ЗМІ, у цьому листі зазначається, що «у питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати». Йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot.