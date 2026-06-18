ЗМІ: Трамп попросить компанії США виробляти зброю за ліцензією в Європі й Україні

Президент США Дональд Трамп планує попросити американські оборонні компанії виробляти зброю за ліцензією в Європі й Україні – про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на чиновників, знайомих із переговорами.

Як пише видання, Україні потрібні засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі для збиття російських балістичних ракет, які можуть виробляти лише США. Але оскільки Сполучені Штати вичерпали свої запаси в Ірані, а для збільшення виробництва потрібен час, Трамп сказав союзникам, що розгляне можливості ліцензування, повідомляють чиновники, які говорили на умовах анонімності.

«Вони хотіли б мати можливість це робити, ми розглянемо це питання», – сказав Трамп журналістам 16 червня на саміті «Групи семи» в Евіані, Франція.

Президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи на заключній пресконференції після саміту G7, підтвердив, що Трамп «наполягав на мобілізації американської оборонної промисловості й можливостях постачати таке обладнання».

«Конкретні ліцензії, про які йдеться, будуть детально обговорені між країнами-учасницями», – сказав журналістам 17 червня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Лідери країн «Групи семи» (G7) за підсумками саміту у Франції заявили, що планують збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони Україні, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також висловили готовність розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва. Про це йшлося в спільній заяві лідерів, оприлюдненій 17 червня.

Про те, що посилення протиповітряної оборони України є одним із акцентів переговорів на саміті «Групи семи», 16 червня заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам. «Абсолютно вся «Сімка» буде працювати над тим, щоб посилити наш захист. Ми говорили і про системи, і про ракети», – сказав він, не вдаючись у деталі.

Водночас він додав, що говорив із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом про можливість виробництва Україною засобів для протидії балістичним ударам:

«Я піднімав питання – ми говорили про це з президентом Трампом – наші команди будуть працювати, дай Бог, вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем і ракет».

Минулого місяця президент України звернувся з листом до президента США й Конгресу, в якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

Зокрема, за даними ЗМІ, у цьому листі зазначається, що «у питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати». Йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot.

Старший конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив Радіо Свобода 27 травня, що Україна залишається ключовим партнером у протистоянні спільним противникам. «Протиповітряна оборона рятує життя, а Україна – перевірений партнер у боротьбі з тероризмом»», – сказав Вілсон.

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