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Новини | Міжнародні

ЗМІ: Трамп попросить компанії США виробляти зброю за ліцензією в Європі й Україні

Дональд Трамп сказав союзникам, що розгляне можливості ліцензування, повідомляють чиновники, які говорили на умовах анонімності, пише Bloomberg
Дональд Трамп сказав союзникам, що розгляне можливості ліцензування, повідомляють чиновники, які говорили на умовах анонімності, пише Bloomberg

Президент США Дональд Трамп планує попросити американські оборонні компанії виробляти зброю за ліцензією в Європі й Україні – про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на чиновників, знайомих із переговорами.

Як пише видання, Україні потрібні засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі для збиття російських балістичних ракет, які можуть виробляти лише США. Але оскільки Сполучені Штати вичерпали свої запаси в Ірані, а для збільшення виробництва потрібен час, Трамп сказав союзникам, що розгляне можливості ліцензування, повідомляють чиновники, які говорили на умовах анонімності.

«Вони хотіли б мати можливість це робити, ми розглянемо це питання», – сказав Трамп журналістам 16 червня на саміті «Групи семи» в Евіані, Франція.

Президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи на заключній пресконференції після саміту G7, підтвердив, що Трамп «наполягав на мобілізації американської оборонної промисловості й можливостях постачати таке обладнання».

«Конкретні ліцензії, про які йдеться, будуть детально обговорені між країнами-учасницями», – сказав журналістам 17 червня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Лідери країн «Групи семи» (G7) за підсумками саміту у Франції заявили, що планують збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони Україні, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також висловили готовність розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва. Про це йшлося в спільній заяві лідерів, оприлюдненій 17 червня.

Про те, що посилення протиповітряної оборони України є одним із акцентів переговорів на саміті «Групи семи», 16 червня заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам. «Абсолютно вся «Сімка» буде працювати над тим, щоб посилити наш захист. Ми говорили і про системи, і про ракети», – сказав він, не вдаючись у деталі.

Водночас він додав, що говорив із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом про можливість виробництва Україною засобів для протидії балістичним ударам:

«Я піднімав питання – ми говорили про це з президентом Трампом – наші команди будуть працювати, дай Бог, вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем і ракет».

Минулого місяця президент України звернувся з листом до президента США й Конгресу, в якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

Зокрема, за даними ЗМІ, у цьому листі зазначається, що «у питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати». Йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot.

Старший конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив Радіо Свобода 27 травня, що Україна залишається ключовим партнером у протистоянні спільним противникам. «Протиповітряна оборона рятує життя, а Україна – перевірений партнер у боротьбі з тероризмом»», – сказав Вілсон.

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